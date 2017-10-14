أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"دعم مصر" يطلق حملة لمطالبة الرئيس بالترشح في الانتخابات الرئاسية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"دعم " يطلق حملة لمطالبة الرئيس بالترشح في الانتخابات الرئاسية

04:35 م السبت 14 أكتوبر 2017

محمد السويدي

كتب- أحمد علي:

أعلن المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف سيطلق حملة شعبية لمطالبة الرئيس عبد الفتاح الترشح لفترة رئاسية ثانية؛ إيمانا بما قدمه من عمل وطني مخلص لصالح مصر، تخلله تشييد عدد من المشروعات القومية العملاقة.

وأضاف السويدي في بيان له السبت، أن المشروعات التي أنشأها الرئيس تمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري، وتضع مصر مستقبلا في مصاف الدول الواعدة.

وأوضح رئيس "دعم مصر"، أن الائتلاف ونوابه سيكونون في مقدمة صفوف الداعمين للرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة؛ بوضع خطة تنظيمية وشعبية؛ لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف السويدي، أن إطلاق الحملة رسميا سيكون خلال افتتاح مقرات الائتلاف بالمحافظات التي ستكون مراكز لتنمية المجتمع.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "كارثة" تهدد دول حوض النيل واستعدادات منتدى "شباب العالم" الأبرز في

    أخبار

  • وزير الإسكان: خاصة لوحدات موظفي في العاصمة الجديدة

    أخبار

  • الأزهر الشريف يهنئ الشعب الفلسطيني بإتمام المصالحة الوطنية

    أخبار

  • الحكومة توافق علي إنشاء صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية

    أخبار

إعلان

a1565d7527.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة