"دعم مصر" يطلق حملة لمطالبة الرئيس بالترشح في الانتخابات الرئاسية

كتب- أحمد علي:

أعلن المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف سيطلق حملة شعبية لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية ثانية؛ إيمانا بما قدمه من عمل وطني مخلص لصالح مصر، تخلله تشييد عدد من المشروعات القومية العملاقة.

وأضاف السويدي في بيان له السبت، أن المشروعات التي أنشأها الرئيس تمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري، وتضع مصر مستقبلا في مصاف الدول الواعدة.

وأوضح رئيس "دعم مصر"، أن الائتلاف ونوابه سيكونون في مقدمة صفوف الداعمين للرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة؛ بوضع خطة تنظيمية وشعبية؛ لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف السويدي، أن إطلاق الحملة رسميا سيكون خلال افتتاح مقرات الائتلاف بالمحافظات التي ستكون مراكز لتنمية المجتمع.​