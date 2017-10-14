دعوة "مشيرة خطاب" للتكريم في مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وجهت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رسالة شكر وتقدير للسفيرة مشيرة خطاب، على أدائها القوي في معركة انتخابات "اليونسكو".

وأكدت اللجنة، في بيان لها السبت، أن السفيرة مشيرة خطاب كانت خير ممثل لمصر في هذه المعركة، وواجهة دبلوماسبة ودولية تليق بمكانة وتاريخ هذا البلد العظيم.

وأضافت اللجنة، أن السفيرة مشيرة خطاب تعاملت بمنتهى الاحترافية والخبرة على مدار الجولات الأربع التي شاركت فيها، وتعاملت باتزان وثبات مع كل المعوقات التي واجهتها في هذه المعركة الانتخابية، وما شابها من ملاحظات.

وأعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، توجيه دعوة رسمية للسفيرة مشيرة خطاب، وأعضاء حملتها الانتخابية، لمجلس النواب؛ لتكريمها على مشاركتها وأدائها المشرف في هذه الانتخابات.

واختتمت اللجنة بيانها، بالشكر لكافة أجهزة الدولة في إدارتها لهذا الملف، بمنتهى الجهد والاحترافية منذ إعلان الترشح.​