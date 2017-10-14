غدًا.. إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

تعلن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء، غدًا الأحد في مؤتمر صحفي، النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي التي أجريت أمس الأحد.

ولم تحظ الانتخابات بحضور مكثف، إذ شهدت إقبالًا منخفضًا على اللجان الانتخابية في 27 محافظة للتصويت على 12 مقعدًا في مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

وقالت مصادر بنقابة الأطباء، إن قائمة الاستقلال استحوذت على أغلب مقاعد انتخابات التجديد النصفي.

وأوضحت مصادر في تصريحات لمصراوي، أن قائمة الاستقلال حصلت على 6 مقاعد بالنقابة العامة، حيث فاز الدكتور أسامة عبد الحي، والدكتور محمد عبد الحميد، والدكتور جورج ناشد عن المقاعد "فوق السن"، كما فاز الثلاثي الدكتور أحمد صلاح الدين، والدكتورة شيرين المهندس، والدكتور محسن عزام عن المقاعد "تحت السن"​