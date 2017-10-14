«هوندا» تتخلى عن «سيفيك».. 5 سيارات ينتظرها العالم في معرض طوكيو

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ينتظر العالم بفارغ الصبر، خاصة جمهور السيارات معرض طوكيو الدولي، والذي يبدأ أولى فعالياته خلال الأيام المقبلة من شهر أكتوبر، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، على خلفية القيمة الكبرى التي يحظى بها المحفل الدولي في عالم صناعة السيارات خلال السنوات الماضية، لا سيما أن شركات اليابان العملاقة تسعى لإبراز قدراتها الكبيرة بشكل رئيسي في هذا المعرض.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "جير باترول" مجموعة من أفضل السيارات المتوقعة في معرض طوكيو الدولي للسيارات..

سوبارو WRX

تعتزم الشركة اليابانية أن تطلق الجيل الجديد من سيارتها "WRX" في صورة مفهوم اختباري من المتوقع أن يكون جاهزًا للطرح الرسمي في الأسواق العالمية بحلول عام 2020، وهو يأتي كنموذج تطويري للجيل الحالي، الذي تم عرضه في الأسواق العام الماضي.

تويوتا GR HV

واحدة من السيارات الرياضية التي تراهن عليها الشركة اليابانية العملاقة بقوة في الأسواق العالمية، وخضعت السيارة إلى عدة تطويرات واختبارات بواسطة فرق من المطورين كان أبرزهم "لي مانز" الفرنسي، الذي يتخصص في سباقات السرعة للسيارات.

تويوتا TJ كروزر

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تحاول الشركة اليابانية إعادة سياراتها الكبيرة "كروزر" إلى الأسواق العالمية بشكل جديد، عن طريق طرح نسخة أكثر تقدمًا على المستوى الفني من "كروزر" مجهزة بأحدث التقنيات الفريدة على مستوى القيادة وعوامل التطوير التكنولوجي.

سوزوكي جيمني

تمثل عودة لواحدة من أنجح السيارات التي صنعتها "سوزوكي" بشكل رئيسي في تاريخها، حيث تسعى لتقديمها في ثوب مغاير على مستوى الشكل والإمكانات، على أمل أن تعيد تسويقها في الأسواق العالمية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

هوندا الرياضية الكهربائية

قد يكون الظهور الأبرز للشركة اليابانية العملاقة هذا العام، بعيدًا عن نسخ وتطويرات "سيفيك"، فهي تأمل في أن يكون النموذج الاختباري الجامع بين السمات الرياضية والنمط الكهربائي للوقود، هو النجم الساطع في سماء معرض طوكيو الدولي للسيارات، خاصة أنها تسعى بشكل رئيسي لزيادة وجودها في سوق السيارات الكهربائية الرياضية.