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هازارد وباتشواي يقودان هجوم تشيلسي لدك حصون كريستال بالاس

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هازارد وباتشواي يقودان هجوم تشيلسي لدك حصون كريستال بالاس هازارد وباتشواي يقودان هجوم تشيلسي لدك حصون كريستال بالاس

التحرير

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أعلن أنطونيو كونتي عن تشكيل تشيلسي الذي يستعد لمواجهة كريستال بالاس اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى تشيلسي إلى تعويض خيبة أمل الجولة الماضية بعد الخسارة على ملعبه ستامفورد بريدج أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف.

ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 13 نقطة بينما يتذيل كريستال بالاس جدول الترتيب دون رصيد من النقاط ودون أي أهداف.

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وفيما يلي تشكيل تشيلسي لمباراة اليوم:

كورتوا- أزبلكويتا- لويز- موزيس- فابريجاس- باجايوكو- ألونسو- ويليان- باتشواي- هازارد.

ويوجد على مقاعد البدلاء كل من كاباليرو- كريستينسين- روديجير- زاباكوستا- سكوت- موسوندا- بيدرو.

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التحرير

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