رمضان احتياطيا أمام مانشستر سيتي

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أعلن بيب جوارديولا عن تشكيل مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة ستوك سيتي اليوم على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، بينما يوجد رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم.

ويأمل جوارديولا في مواصلة العروض القوية التي نال على أثرها جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر، حيث يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة مقابل 8 نقاط لستوك سيتي في المركز الـ13.

وفيما يلي تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم:

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إيديسرون- والكر- ستونز- ديلف- أوتاميندي- فيرناندينيو- سيلفا- دي بروين- ساني- سترلينج- خيسوس.

ويوجد على مقاعد البدلاء كل من برافو- دانيلو- جوندوجان- أجويرو- مانجالا- بيرناردو- توريه.