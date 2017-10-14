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فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على استراتيجية ترامب حول إيران

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مصراوي Masrawy

فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على استراتيجية حول إيران

04:18 م السبت 14 أكتوبر 2017

فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على استراتيجية ترامب حول إيران

دونالد ترامب

القاهرة – (مصراوي):

رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، واصفا إياها بأنها "نظام متطرف".

وقال ترامب الذي أعلن الجمعة عن استراتيجية جديدة ضد إيران إنه سيحيل الأمر إلى الكونجرس، ويستشير حلفاء الولايات المتحدة في كيفية تعديله.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس ترامب وبالتشاور مع فريق الأمن القومي، وافق على استراتيجية جديدة لإيران، واصفة إياها بأنها "تتويج لمدة تسعة أشهر من المداولات مع الكونجرس وحلفائنا حول كيفية حماية الأمن الأمريكي على أفضل وجه".

وفيما يلي أبرز ردود الفعل الدولية على استراتيجية ترامب الجديدة حول إيران:

 

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