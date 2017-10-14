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ضبط ٢٥ هاربًا من تنفيذ أحكام بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

ضبط ٢٥ هاربًا من تنفيذ أحكام بمطار القاهرة

04:22 م السبت 14 أكتوبر 2017

ضبط ٢٥ هاربًا من تنفيذ أحكام بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد :

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي السبت، ٢٥ من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة بالمطار داخل وخارج الصالات .

قاد اللواء طه بيومي مدير أمن المطار حملة أمنية بمشاركة القيادات الأمنية بالمطار؛ لضبط الخارجين على القانون، والمترددين على صالات السفر والوصول.

أسفرت الحملة عن ضبط ٢٥ هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتنوعت الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين ما بين قضايا تبديد، وتعاطي مخدرات، وحيازة سلاح، وخيانة أمانة، وبناء دون ترخيص، وسرقة تيار كهربائي .

وأمر مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ كل الإجراءات الأمنية تجاه المتهمين وترحليهم إلى الأقسام التابعين لها.​

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مصراوي Masrawy

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