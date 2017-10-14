السيطرة على حريق الشركة "التركية" للمنسوجات بالعاشر من رمضان

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق هائل، نشب بالشركة "التركية" للمنسوجات، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء منصور لاشين، مساعد المدير لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق بالشركة "التركية" لصناعة المنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة.

ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، بـ 12 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 8 سيارات للتواجد بمحيط الحريق، الذي أسفر عن إصابة 4 عمال بحالات اختناق وحروق من الدرجة الثالثة، تم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.

وتبين نشوب الحريق بـ"جمالون" تابع للشركة مقام على مساحة 1000 متر مربع، وجار تحرير المحضر اللازم وانتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتقدير الخسائر.