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منع دبلوماسي أمريكي من دخول مصر

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منع دبلوماسي أمريكي من دخول مصر منع دبلوماسي أمريكي من دخول مصر

مصراوي Masrawy

منع دبلوماسي أمريكي من دخول

04:19 م السبت 14 أكتوبر 2017

منع دبلوماسي أمريكي من دخول مصر

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد :

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي السبت، دبلوماسي بالسفارة الأمريكية في أديس أبابا من دخول البلاد؛ لوصوله بجواز دبلوماسي بدون تأشيرة دخول مسبقة طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل .

وصرحت مصادر بالمطار، أن ميشيل فرانكوم المستشار الزراعي بالسفارة الأمريكية في إثيوبيا، تقدم للمطار بجواز دبلوماسي أمريكى لإنهاء إجراءات وصوله بدون تأشيرة دخول مسبقة.

وأضافت المصادر، أنه تم الاتصال بالسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات، وطلب تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل على المسئول الأمريكي، فأبلغته السلطات بعدم السماح له بالدخول؛ تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل وترحيله إلى خارج البلاد.​

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