21 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"ممارسة الجنس الجماعي" بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح شبرا الخيمة، اليوم السبت، إحالة أعضاء شبكة تبادل الزوجات و"الحفلات الجنسية الجماعية" للمحاكمة، وحدد 21 أكتوبر الجاري لنظر أولى الجلسات.

كانت معلومات سرية وردت لمباحث الآداب بالقليوبية تفيد إنشاء شخص يدعى "م. ح"، موظف في فندق شهير بالقاهرة، صفحة على شبكة الإنترنت لاستقطاب راغبي تبادل الزوجات حتى تفاعل معه أحد الاشخاص ويدعى "م .م"، ونشأت معه علاقة صداقة انتهت بتبادل زوجتيهما داخل شقة المتهم الأول بمنطقة شبرا.

جرى عرض المعلومات على اللواء مدير أمن القليوبية، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة جرى وضع الشقة تحت المراقبة، وتبين قيام المتهم الأول بعمل حفلات جنس، وأكدت التحريات أن كل متهم كان يمارس الجنس مع زوجة الآخر في غرفة نوم واحدة.

وفي الوقت المناسب، داهمت القوات الشقة، وضُبط المتهمون وهم: "م ح"، موظف، وزوجته "س م" و"م م"، مهندس كهربائي، وزوجته "د" مدرسة، في غرفة نوم واحدة متجردين من ملابسهم، وتم تحريز عقاقير منع "الحمل" داخل الشقة وملابسهم الداخلية.