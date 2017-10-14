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لمحبي الحلويات.. حافظوا على وزنكم من الزيادة بتناول الحلويات صباحاً

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مصراوي Masrawy

لمحبي الحلويات.. حافظوا على وزنكم من الزيادة بتناول الحلويات صباحاً

04:07 م السبت 14 أكتوبر 2017

لمحبي الحلويات.. حافظوا على وزنكم من الزيادة بتناول الحلويات صباحاً

لمحبي الحلويات.. حافظوا على وزنكم من الزيادة بتناو

كتبت- بسمة أبوطالب:

من منا لا يحب تناول الحلويات؟ فرغبتنا في تناولها أكبر من أن نتجاهلها، لكن كيف يمكننا التحكم بالرغبة والحد من أضرار الإفراط بتناولها؟

نصح دكتور "حازم المصري" -أخصائي تغذية علاجية بالمركز المصري البريطاني- لـ"مصراوي": بأن هذه المشكلة يمكن حلها من خلال تناول قطعة واحدة من الحلوى -الجاتوه أو الكنافة- مع كوب من اللبن خالي الدسم صباحاً، فاللبن يعمل على تحسين الهضم وعدم الضغط على المعدة.

الكربوهيدرات والبروتينات التي نتناولها في طعام الإفطار تساعدنا على البقاء طوال اليوم في نشاط، بالإضافة إلى أن التمثيل الغذائي يعمل في الصباح بشكل أكثر فعالية، لذلك فتناول الحلويات صباح كل يوم، هو الوقت المثالي لمحبيها، للحفاظ على وزنهم دون زيادة.

كما ذكر "أخصائي تغذية علاجية بالمركز المصري البريطاني"، أنه يجب منع تناول الحلويات ليلاً ، لأن تناولها قبل النوم يزيد من الغازات وعوامل التخمة والامتلاء، والشعور بعدم الراحة أثناء النوم.

وقال "حازم" إن تناول كوب من الماء البارد غير المثلج صباحاً قبل الإفطار  وقبل النوم، يمنع حدوث حموضة  في المعدة. 

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مصراوي Masrawy

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