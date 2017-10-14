تركيا: احتجاز مئة رجل شرطة سابق في أحدث تحقيق على خلفية محاولة الانقلاب

اسطنبول - (د ب أ):

أمرت تركيا باحتجاز مئة من الافراد السابقين بقوة الشرطة، وتحتجز بالفعل 63 منهم، في إطار موجة مستمرة من الاعتقالات في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.

ويواجه المحتجزون، الذين تم القاء القبض عليهم خلال مداهمات في 19 إقليما، إتهامات بحيازة تطبيق "بايلوك"، المجاني على هواتفهم.

وتقول الحكومة إن هذا البرنامج المشفر يستخدمه أنصار، فتح الله جولن، رجل الدين التركي، المقيم في الولايات المتحدة، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب، وينفي جولن الاتهامات.

يذكر أنه تم القبض على أكثر من 50 ألف شخص في تركيا، منذ العام الماضي، ووجهت لهم السلطات اتهامات بصلتهم برجل الدين جولن، بينما فقد حوالي 150 ألف شخص وظائفهم.

ويتهم المنتقدون الحكومة باستخدام عمليات التطهير بعد الانقلاب لقمع المعارضين.