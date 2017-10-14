"ليلي" تطلب الخلع: "ضربني علشان رصيد الكارت بقى 7 جنيه"

كتبت-فاطمة عادل:

تزوجت "ليلى" من "صلاح" بعد قصة حب استمرت 3 سنوات، لكنها لم تتحمل البقاء في عصمته أكثر من سنة واحدة، وسارعت لرفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، قائلة: "زوجي مريض نفسيًا، وبيشك في كل حاجة حوله".

وروت المرأة الثلاثينية حكايتها مع زوجها قائلة: "كنت مثلي مثل أي فتاة تحلم بالزوج الذي يتحمل مسؤوليتها ويشعرها بضعف أنوثتها أمامه، ويكون لها الأب المسؤول عنها، وتخيلت أن صلاح هو فتى أحلامي حتى صدمت به فانفصلت عنه بعد سنة واحدة".

تضيف "ليلي": لم أكن أتخيل أن أكون يوماً هدفاً للعنف، وخاصة من الرجل الذي اخترته ليكون شريكاً لحياتي، لكني مع ذلك تعرضت للضرب والإهانة من زوجي، وما كان يرعبني حقاً ليس الضرب وحده، وإنما ما تخبئه لي الأيام، وما يمكن أن يحدث لو فقد زوجي السيطرة على نفسه يوماً، وأحدث في جسدي عاهة مستديمة أو حتى قتلني .

تتذكر الزوجة مشهد النهاية "القشة التي قسمت ظهر البعير"، قائلة: زوجي شحن كرت مدفوع على هاتفه المحمول وتركه علي المكتب وخرج، وعندما عاد شك أنني استخدمت الهاتف في غيابه لأني كنت قريبة منه، وعندما أنكرت ما يقول أهانني وسبي بصوت عال.

وتابعت: فوجئت برد زوجي علي قائلا "الرصيد في التليفون خلص وأنا لسة شاحن كرت بـ10 جنيهات ولما استعلمت لقيته بـ7"، وبالرغم من تفاهة الموضوع إلا أن زوجي "كبر الموضوع وضربي حتى نقلوني إلى المستشفى".

وتابعت: لجأت إلى منزل أسرتي وتدخل "والدي" لحل المشكلة، لكن زوجي عقد الموضوع أكثر وكسر بعض مستلزمات المنزل وعندما طلبت الطلاق رفض، ولم يكن أمامي غير محكمة الأسرة لرفع دعوي خلع ضده، حملت 167 لسنة2017.