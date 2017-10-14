أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

رئيس قطاع التعليم العام من الأقصر: إنشاء كنترول للثانوية العامة بمحافظة قنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس قطاع التعليم العام من الأقصر: إنشاء كنترول للثانوية العامة بمحافظة قنا

03:48 م السبت 14 أكتوبر 2017

رئيس قطاع التعليم العام من الأقصر: إنشاء كنترول للثانوية العامة بمحافظة قنا

رضا حجازي

الأقصر – محمد محروس:

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، عن إنشاء كنترول للثانوية العامة بمحافظة قنا، بدلاً من أسيوط لتسهيل سير العمل وتقريب المسافات على المعلمين في محافظات قنا، أسوان، الأقصر.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الأقصر التي استمرت لمدة يومين زار خلالها مدرسة الأقصر الثانوية، والأكاديمية المهنية للمعلمين فرع الأقصر، والقاعات التي تجري فيها تدريبات الترقية للمعلمين.

كما شارك حجازي في الملتقى الإقليمي حول "التربية على المواطنة العالمية وتعزيز العمل العربي الإقليمي والشراكات" وتقيمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بمشاركة 40 شخصًا من 20 دولة عربية وبعض الدول الأجنبية، وبحضور نخبة من أساتذة الجامعات من مختلف الدول العربية والأوروبية، والمستمر على مدار يومين.

received_1458448390919450

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أحمد حمزة يتصدر أصوات أطباء الأقصر

    أخبار

  • 96% نسب توزيع الكتب التعلم الفني و100% للثانوي العام بالوادي الجديد

    أخبار

  • بالصور - إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء في الأقصر

    أخبار

  • "تعليم الوادي": انتهاء صيانة 10 مدارس نهاية الفصل الدراسي الأول

    أخبار

إعلان

0de5981930.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف