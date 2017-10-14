رئيس قطاع التعليم العام من الأقصر: إنشاء كنترول للثانوية العامة بمحافظة قنا

الأقصر – محمد محروس:

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، عن إنشاء كنترول للثانوية العامة بمحافظة قنا، بدلاً من أسيوط لتسهيل سير العمل وتقريب المسافات على المعلمين في محافظات قنا، أسوان، الأقصر.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الأقصر التي استمرت لمدة يومين زار خلالها مدرسة الأقصر الثانوية، والأكاديمية المهنية للمعلمين فرع الأقصر، والقاعات التي تجري فيها تدريبات الترقية للمعلمين.

كما شارك حجازي في الملتقى الإقليمي حول "التربية على المواطنة العالمية وتعزيز العمل العربي الإقليمي والشراكات" وتقيمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بمشاركة 40 شخصًا من 20 دولة عربية وبعض الدول الأجنبية، وبحضور نخبة من أساتذة الجامعات من مختلف الدول العربية والأوروبية، والمستمر على مدار يومين.