بالصور.. وفود من دول عربية وأجنبية يزورون مستشفى الأورام بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

زار مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، وفود من دول سلطنة عمان وكوريا الجنوبية والهند والسودان ولبنان والإمارات، المشاركون في الملتقى الإقليمي العربي حول التربية على المواطنة والقيم العالمية المشتركة الذي ينظم بالأقصر، برعاية مركز الملك عبد الله الدولي للحوار، ومكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، ومركز آسيا للتفاهم الدولي، زيارة للمستشفى.

وتفقد الوفد، الأقسام المختلفة من علاج اليوم الواحد لغرف العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والصيدلية الإكلينكية، وتعرفوا على خطط وتفاصيل عمل المرحلة الثانية بالمستشفى، وذلك لتدشين حملات في بلدانهم لتقديم الدعم مستقبلاً.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بمستوى التجهيزات الطبية المميزة التي تتواجد داخل الأروقة والأقسام والغرف، مؤكدين على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم من بلدانهم للمرضى، وكذلك الاتفاق مع أبناء الجاليات الخاصة ببلدانهم في مصر لتنظيم حملات دعم وتبرعات للمستشفى خلال الفترة المقبلة.