"صحة الإسكندرية" تغلق ٣ مستشفيات ومركزين لعلاج الإدمان

الإسكندرية - محمد البدري:

أصدر الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم السبت، قرارات بالغلق الإداري لعدد من المنشآت الطبية الخاصة بالإسكندرية، لارتكابها مخالفات قانونية وأخرى متعلقة باشتراطات السلامة.

وقال "حجازي" في تصريح صحفي، إنه تقرر إغلاق 3 مستشفيات ومراكز خاصة بناء على طلب إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، لمخالفة تلك المنشآت لاشتراطات الحماية المدنية، حيث جرى غلق مستشفى خاص لعلاج الأورام بمنطقة محرم بك، وآخر بمنطقة غبريال، علاوة على مركز لعلاج العقم بمنطقة سيدي جابر، وذلك لمدة شهر ولحين تلافي المخالفات.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تقرر أيضًا تنفيذ الغلق الإداري لمركزين للطب النفسي وعلاج الإدمان لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون، أحدهما بمنطقة كينج مريوط والآخر بمنطقة كليوباترا.