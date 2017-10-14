الداخلية: الكشف الطبي على 225 مريضًا من رجال الشرطة والمحتجزين

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان، قافلة طبية لمديرية أمن الإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على العاملين والمحتجزين.

وضمت القافلة مختلف التخصصات الطبية، حيث وقع أعضائها الكشف الطبي على 225 حالة متنوعة ( من بينها 122 حالة من رجال الشرطة، و 103 من المحتجزين ، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية لاسيما توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية وأقسام الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على رجال الشرطة ونزلاء السجون والمحتجزين بالمراكز والأقسام وتقديم الخدمات الطبية لهم.