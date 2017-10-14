براءة المطرب ماجد المهندس من تهمة النصب على صاحب شركة مقاولات

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم السبت، ببراءة المطرب ماجد المهندس، من تهمة النصب على صاحب شركة مقاولات.

كما قررت المحكمة إحالة المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في القضية رقم 23071 لسنة 2017.

كان مهاب محمد الشيخ، صاحب شركة مقاولات، تقدم ببلاغ يتهم فيه الفنان العراقي، ماجد أمير عذير العتابي الشهير بـ"ماجد المهندس" بالنصب عليه في مبلغ 767 ألفا و130 جنيه.