أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

براءة المطرب ماجد المهندس من تهمة النصب على صاحب شركة مقاولات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

براءة المطرب ماجد المهندس من تهمة النصب على صاحب شركة مقاولات

03:41 م السبت 14 أكتوبر 2017

براءة المطرب ماجد المهندس من تهمة النصب على صاحب شركة مقاولات

ماجد المهندس

كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم السبت، ببراءة المطرب ماجد المهندس، من تهمة النصب على صاحب شركة مقاولات.

كما قررت المحكمة إحالة المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في القضية رقم 23071 لسنة 2017.

كان مهاب محمد الشيخ، صاحب شركة مقاولات، تقدم ببلاغ يتهم فيه الفنان العراقي، ماجد أمير عذير العتابي الشهير بـ"ماجد المهندس" بالنصب عليه في مبلغ 767 ألفا و130 جنيه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. محاكمة الفنان ماجد المهندس بتهمة النصب على مالك شركة مقاولات

    أخبار

  • الحبس عامين لـ 5 ساقطات لاتهامهم بممارسة الدعارة في العجوزة

    أخبار

  • تأييد حبس مخرج كليب "سيب إيدي" عام بتهمة التحريض على الفجور

    أخبار

إعلان

2d92750e14.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف