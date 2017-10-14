مصادر لـ"مصراوي": قائمة الاستقلال تفوز بأغلبية التجديد النصفي لـ"الأطباء"

كتب- أحمد جمعة:

قالت مصادر بنقابة الأطباء، إن قائمة الاستقلال استحوذت على أغلب مقاعد انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي أجريت أمس الجمعة.

ومن المقرر أن يُعلن الدكتور إيهاب الطاهر، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، النتائج الرسمية في مؤتمر صحفي، غدًا الأحد بمقر دار الحكمة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن قائمة الاستقلال حصلت على 6 مقاعد بالنقابة العامة، وفاز الدكتور أسامة عبد الحي، والدكتور محمد عبد الحميد، والدكتور جورج ناشد عن المقاعد "فوق السن".

وأكدت المصادر، فوز الثلاثي الدكتور أحمد صلاح الدين، والدكتورة شيرين المهندس، والدكتور محسن عزام عن المقاعد "تحت السن".

وحصلت القائمة على 3 مقاعد من 6 مقاعد خاصة بالقطاعات على مستوى الجمهورية، في قطاع القاهرة فاز الدكتور أحمد فتحي، وفي قطاع شمال الصعيد فاز الدكتور كريم مصباح وفي قطاع جنوب الصعيد فاز الدكتور عمرو فاروق مراد.​