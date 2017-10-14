الرئيس القبرصي يعلن ترشحه لولاية ثانية

نيقوسيا - (د ب أ):

أعلن الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسياديس، ترشحه لولاية ثانية مدتها خمسة أعوام.

جاء ذلك خلال بيان أصدره السياسي المحافظ اليوم السبت وأذاعه التلفزيون الرسمي.

يذكر أن اناستاسياديس تمكن خلال ولايته الأولى، بمساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من الخروج ببلاده من أزمة مصرفية شديدة.

وقال اناستاسياديس (71 عاما)، المؤيد للوحدة الأوروبية، في خطابه:" لقد نفذنا إصلاحات ذات أهمية تاريخية".

غير أن اناستاسياديس لم يتمكن من التغلب على مشكلة تقسيم الجزيرة المتوسطية، وهي المشكلة القائمة منذ 1974 حيث تقع في الجزء الشمالي من الجزيرة جمهورية شمال قبرص التركية برئاسة مصطفى اقينجي.

وحسب استطلاعات الرأي، فإن اناستاسياديس يعتبر أوفر المرشحين حظا للفوز في الانتخابات، التي ستجرى في الثامن والعشرين من يناير المقبل.

وبخلاف اناستاسياديس، أعلن حتى الآن ثلاثة مرشحين اعتزامهم خوض الانتخابات الرئاسية.

وحسب استطلاعات الرأي، فإن أقرب هؤلاء المنافسين لاناستاسياديس، هو نيكولاس بابادوبلوس، ممثل تيار الوسط وابن الرئيس الأسبق تاسوس بابادوبلوس، ويعد بابادوبلوس الابن من أصحاب النهج المتشدد في القضية القبرصية.

يذكر أنه في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، فإن من المنتظر إجراء جولة فاصلة في الرابع من فبراير المقبل.

ويجري اختيار الرئيس في قبرص بالانتخاب المباشر، ويتولى الرئيس مهمة تعيين مجلس الوزراء فيما يضطلع البرلمان فقط بدور رقابي.