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إجلاء مقاتلي داعش السوريين ومدنيين من الرقة ضمن اتفاق مع التحالف الدولي

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مصراوي Masrawy

إجلاء مقاتلي داعش السوريين ومدنيين من الرقة ضمن اتفاق مع التحالف الدولي

03:52 م السبت 14 أكتوبر 2017

إجلاء مقاتلي داعش السوريين ومدنيين من الرقة ضمن اتفاق مع التحالف الدولي

أرشيفية

القاهرة – (مصراوي):

أعلن التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة، أن قافلة تضم مدنيين ومقاتلين من داعش ستغادر مدينة الرقة اليوم السبت ضمن اتفاق، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال التحالف الدولي إن الاتفاق يتضمن إجلاء مدنيين ومقاتلي داعش السوريين ولا يشمل المقاتلين الأجانب.

وأكد عضو المجلس المحلي لمدينة الرقة عمر علوش هذا الاتفاق.

وكان علوش قال لوكالة رويترز، السبت، إن مقاتلي تنظيم داعش المتبقين في الرقة، ومن بينهم مقاتلون أجانب، سيغادرون المدينة السورية ويأخذون معهم مدنيين كدروع بشرية بموجب اتفاق يحاول التوسط فيه شيوخ قبائل.

وأضاف أنه إذا حدث ذلك فسيحدث اليوم. وقال إن شيوخ القبائل أقنعوا 100 من مقاتلي التنظيم بالاستسلام بالفعل الأمر الذي رفضه المقاتلون المتبقون.

في الوقت نفسه أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن أن نحو مئة مقاتل من داعش استسلموا لـ"قوات سوريا الديموقراطية" في مدينة الرقة في شمال سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم التحالف أن المقاتلين الأجانب ممنوعون من الخروج من الرقة.

وقال التحالف رداً على سؤال لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استسلم نحو مئة إرهابي من تنظيم داعش في الرقة، وتم إخراجهم من المدينة".

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