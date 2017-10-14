المالكي: الرئيس العراقي أبلغني أنه محرج من إعلان موقفه حول الاستفتاء

بغداد – (أ ش أ):

كشف نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أبلغه أنه أمام موقف محرج بخصوص إعلان موقفه من الاستفتاء برفضه أو قبوله، لأنه رئيسا للعراق وبذات الوقت هو من القومية الكردية فيصعب عليه إعلان الموقف الرسمي.

وقال المالكي - في تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) اليوم السبت- إنه التقى مع رئيس الجمهورية ودعاه إلى إعلان موقفه من الاستفتاء كونه رئيسا للعراق وحامي لدستوره ولا يمكن له أن يكون موقفه بجانب الكرد أو يأخذ جانب عدم ابداء الرأي.

وأضاف أن بارزاني أشار إلى السياسيين والقادة الكرد بأن حلم الدولة الكردية يجب أن يتحقق الأن ما جعلهم في حيرة من أمرهم.

وأكد المالكي رفضه موقف رئيس الجمهورية حول عدم اعلانه موقفه الرسمي لرفض الاستفتاء باعتباره رئيس العراق ويمثل جميع ابناء الشعب الواحد".