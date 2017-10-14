أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المالكي: الرئيس العراقي أبلغني أنه محرج من إعلان موقفه حول الاستفتاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المالكي: الرئيس العراقي أبلغني أنه محرج من إعلان موقفه حول الاستفتاء

03:41 م السبت 14 أكتوبر 2017

المالكي: الرئيس العراقي أبلغني أنه محرج من إعلان موقفه حول الاستفتاء

نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي

بغداد – (أ ش أ):

كشف نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أبلغه أنه أمام موقف محرج بخصوص إعلان موقفه من الاستفتاء برفضه أو قبوله، لأنه رئيسا للعراق وبذات الوقت هو من القومية الكردية فيصعب عليه إعلان الموقف الرسمي.

وقال المالكي - في تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) اليوم السبت- إنه التقى مع رئيس الجمهورية ودعاه إلى إعلان موقفه من الاستفتاء كونه رئيسا للعراق وحامي لدستوره ولا يمكن له أن يكون موقفه بجانب الكرد أو يأخذ جانب عدم ابداء الرأي.

وأضاف أن بارزاني أشار إلى السياسيين والقادة الكرد بأن حلم الدولة الكردية يجب أن يتحقق الأن ما جعلهم في حيرة من أمرهم.

وأكد المالكي رفضه موقف رئيس الجمهورية حول عدم اعلانه موقفه الرسمي لرفض الاستفتاء باعتباره رئيس العراق ويمثل جميع ابناء الشعب الواحد".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المالكي :لاقيمة للحوار مع كردستان مع بقاء نتائج الاستفتاء

    أخبار

  • سكان كتالونيا يبدأون في تشكيل طوابير للتصويت على الانفصال عن إسبانيا

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • المالكي: استفتاء كردستان اعلان حرب على وحدة الشعب العراقي

    أخبار

إعلان

c177955365.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف