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السيسي يلتقي 4 وزراء لمتابعة العمل في العاصمة الإدارية

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السيسي يلتقي 4 وزراء لمتابعة العمل في العاصمة الإدارية السيسي يلتقي 4 وزراء لمتابعة العمل في العاصمة الإدارية

التحرير

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عقد الرئيس عبد الفتاح ، اليوم السبت، اجتماعا ضم وزراء الإسكان، الكهرباء، البترول، والري، بالإضافة إلى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع جاء في إطار متابعة زيارة السيسي للعاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء الماضي، خاصة بالنسبة لتزويدها بالمرافق اللازمة من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز بشكل دائم، إذ عرض الوزراء والمسئولون، خلال الاجتماع، الخطوات الجاري تنفيذها، فضلا عن التنسيق القائم بين الوزارات والجهات المعنية.

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واطمأن السيسي على سير العمل في توصيل شبكات المرافق المختلفة إلى العاصمة الإدارية، واتساق تلك الجهود مع البرامج الزمنية المحددة للانتهاء من الإنشاءات المختلفة هناك، مؤكدا ضرورة مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية والعمل على تكامل الجهود المبذولة لتوصيل المرافق بشكل دائم إلى العاصمة الجديدة، وفقا لأحدث التقنيات والمعايير الدولية، بما يضمن أن تكون العاصمة الجديدة مدينة حديثة وذكية.

وذكر متحدث الرئاسة أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي بالنسبة للإنشاءات الجارية بالمدن الجديدة الأخرى، إذ أكد السيسي أهمية مراعاة توصيل تلك المدن بشبكة الطرق القومية وتوفير مواصلات النقل الجماعي لساكنيها، بالإضافة إلى توفير المساحات الخضراء والمناطق الخدمية والترفيهية والمرافق المختلفة، على أعلى المستويات، ما يساهم في توفر حياة كريمة لسكان تلك المدن.

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التحرير

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