ثأرًا لكرامته.. منجد يشعل النار في منزل أسرة كاملة بأسوان

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نجحت جهود المباحث الجنائية بأسوان، في كشف غموض إشعال النيران فى منزل بقرية الطوناب التابعة لمركز إدفو شمال أسوان، والتى أودت بحياة 3 أشخاص من أسرة واحدة، حيث تبين أن الحادثة جنائية، وذلك عقب قيام "أبو الحسن . ب . ع . 23 سنة نجل عمهم - منجد" بإشعال النيران فى المنزل بواسطة أسطوانة بوتاجاز لرفض زواجه من ابنة عمه، ألقي القبض على الشخص و اعتراف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وتلقى اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمود عوض مدير مباحث المديرية يفيد مصرع 3 أشخاص داخل منزل نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز؟

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، ونجحت في السيطرة على النيران، قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وكشفت التحريات أن الحادث نجم عنه وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة - الجدة "أم محمد عبد الراضى وأحفادها آية رجب عبد الراضى 15 سنة و شقيقها إسلام 13 سنة".

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كان والد الأسرة المجنى عليها ويدعى رجب عبد الراضى، اتهم ابن شقيقة أبو الحسن 23 سنة منجد، فى إشعال النيران داخل منزل، على الفور نجحت جهود البحث فى القبض على المتهم والذى اعتراف بارتكاب جريمته، انتقاما من عمه، لرفضه الزواج من ابنته، حيث قام بحمل أسطوانة بوتاجاز لمنزل عمه صباح اليوم وقام بإشعال النيران داخل المنزل ردًا لكرامته.. على حد وصفه.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثامين المتوفين، عقب انتهاء تشريحهم بواسطة الطبيب الشرعي.