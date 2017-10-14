وكيل «إسكان النواب»: نناقش «الإيجار القديم» نهاية دور الانعقاد الحالي

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قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة عازمة على الانتهاء من عدة قوانين خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قوانين "البناء الموحد والتصالح مع المباني المخالفة، والإيجار القديم، وقانون تهيئة الصرف الصحي".

وأضاف عبد العزيز لـ«االتحرير» أن اللجنة تهدف إلى الحفاظ على أموال الدولة المهدرة، والحفاظ على حقوق المواطن أيضا، مشيرا إلى أن المباني المخالفة في مصر تبلغ نسبة 39% من الكتلة العمرانية الموجودة الآن بسبب فساد المحليات والضمائر.

وتابع: «أن تلك النسبة المخالفة في العقارات يسكن بداخلها 35 مليون مواطن وهذا يسيء للصورة العقارية في مصر»، لافتا إلى أن قانون «تهيئة الصرف الصحي» سيحل كل الأزمات الموجودة، خاصة بعد إهمال الصرف الصحي في كل المنشآت مما تسبب في انتشار أمراض كثيرة ومزمنة مثل السرطان وغيره، مما يكلف الدولة مئات المليارات على العلاج والمستشفيات.

وحول قانون الإيجار القديم المفترض مناقشته، قال: إن القانون يدرس الآن بشكل جيد من قبل رئيس اللجنة النائب معتز محمود، ويهدف إلى التوازن بين العلاقة بين المالك والمستأجر، ولم يطرح في جدول أعمال لجنة الإسكان حتى الآن.

وتوقع وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن يناقش القانون في نهاية الدور التشريعي الثالث، لأنه قانون مهم ويحتاج إلى دراسة دقيقة، وسوف يؤثر تأثيرا كبيرا على حياة المواطنين، دون أن يظلم أحد الطرفين، مؤكدا أن اللجنة ستنظم جلسات استماع حول القانون بحضور كل الأطراف المستأجرين والملاك.

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واستكمل: "سيتم مراعاة البعد الاجتماعى للمستأجرين في القانون"، مؤكدا أن ما يثار عن طرد المستأجرين غير صحيح، ولن يستطيع أحد أن يطرد ساكنا محدود الدخل أو يحتاج إلى الشقة من مكانه، ولن يضار أحد إطلاقا، وسيكون القانون متوازنا لا يظلم أحدا".

وأشار إلى أن هناك مقترحا بتشكيل صندوق لتعويض الملاك وإعطاء فرق الإيجار القديم بالسعر الجديد للمالك المتضرر طالما المستأجر يحتاج إلى الشقة، مضيفا أن هناك حلولا كثيرة جدا قدمها بعض الملاك والمستأجرين وسوف يتم دراستها خلال مناقشة القانون.

وذكر عبد العزيز أنه طبقا للدراسة التي أخرجها جهاز التعبئة والإحصاء، فإن هناك 10 ملايين شقة مغلقة، منها 4 ملايين إيجار قانون قديم، مشيرا إلى أن الشقق المغلقة إهدار لأموال الناس وللثروة العقارية.

وأكد النائب أن القانون في حال تنفيذه سيطبق على عدة شرائح أولها سيطبق على الحكومة وضرورة إلزامها بترك الأماكن المستأجرة من المواطنين خلال الفترة الماضية.

كان مشروع قانون الإيجار القديم قد طرح للنقاش في دور الانعقاد الثاني، وأثير من حوله جدل كبير حال دول عرضه على اللجنة للتصويت عليه وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، ثم أعيد النقاش حوله إعلاميا خلال الإجازة البرلمانية، وكان من المتوقع إعادة عرض مشروع القانون مرة أخرى على البرلمان لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.