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الدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماد حريق شركة منسوجات بالعاشر

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الدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماد حريق شركة منسوجات بالعاشر الدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماد حريق شركة منسوجات بالعاشر

التحرير

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تواصل سيارات الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، جهودها لمحاولة السيطرة على حريق الشركة "التركية" لصناعة المنسوجات، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، فيما دفع مرفق الإسعاف، بـ8 سيارات إسعاف للتواجد بمحيط الحريق تحسبًا لوقع إصابات.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء منصور لاشين، مساعد المدير لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق بالشركة التركية لصناعة المنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة.

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على الفور دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، بـ12 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها، ولم يعرف أسباب الحريق.

حريق الشركة التركية

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التحرير

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