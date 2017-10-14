أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

تعرف على موقع البلدان العربية بين أغلى وجهات العالم السياحية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تعرف على موقع البلدان العربية بين أغلى وجهات العالم السياحية

03:27 م السبت 14 أكتوبر 2017

تعرف على موقع البلدان العربية بين أغلى وجهات العالم السياحية

تعرف على موقع البلدان العربية بين أغلى وجهات العال

كتب- أحمد عصام روّاي:

نشر موقع "Hoppa" الإلكتروني تقريره السنوي فيما يخص أغلى وجهات العطل السياحية حول العالم، وشمل التقرير 84 وجهة سياحية وسنذكر موقع المدن العربية منها.

اعتمد التقرير على معدل ما يحتاجه الشخص الواحد من المال لليلة واحدة.

ولتحديد المعدل، أخذ التقرير بعين الإعتبار تكلفة الطعام طوال اليوم، وحجز غرفة لشحصين في فندق متوسط المستوى، وما سيتحتاجه الشخص من نقود للمواصلات المختلفة، وثمن تذاكر المزارات السياحية المختلفة.

وجاء ترتيب المدينتين العربيتين -اللتين ذُكرتا في قائمة أغلى الوجهات السياحية في العالم من الأغلى للأقل كالآتي-:

 

دبي في دولة الإمارات

جاءت مدينة دبي في المركز الـ13 في قائمة أغلى الوجهات السياحية في العالم، فتكلفك الليلة الواحدة بها 150.5$.

تعرف على موقع البلدان العربية بين أغلى وجهات العالم السياحية

المنامة في دولة البحرين

جاءت مدينة المنامة في المركز الـ16 في قائمة أغلى الوجهات السياحية في العالم، فتكلفك الليلة الواحدة بها 145.61$.

تعرف على موقع البلدان العربية بين أغلى وجهات العالم السياحية

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أفضل الأماكن السياحية للسفر إليها في شهر أكتوبر

    هو وهي

  • إذا كنت ترغب في السفر للمريخ.. احجز التذكرة على موقع ناسا

    هو وهي

  • أكثر 10 وجهات سياحية حول العالم.. 3 منهم عربية

    هو وهي

  • ضبط مسافر بمطار سريلانكي خبأ كيلو ذهب في "مكان حساس"

    هو وهي

إعلان

d4c0934cb2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف