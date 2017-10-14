تعرف على موقع البلدان العربية بين أغلى وجهات العالم السياحية

تعرف على موقع البلدان العربية بين أغلى وجهات العال

كتب- أحمد عصام روّاي:

نشر موقع "Hoppa" الإلكتروني تقريره السنوي فيما يخص أغلى وجهات العطل السياحية حول العالم، وشمل التقرير 84 وجهة سياحية وسنذكر موقع المدن العربية منها.

اعتمد التقرير على معدل ما يحتاجه الشخص الواحد من المال لليلة واحدة.

ولتحديد المعدل، أخذ التقرير بعين الإعتبار تكلفة الطعام طوال اليوم، وحجز غرفة لشحصين في فندق متوسط المستوى، وما سيتحتاجه الشخص من نقود للمواصلات المختلفة، وثمن تذاكر المزارات السياحية المختلفة.

وجاء ترتيب المدينتين العربيتين -اللتين ذُكرتا في قائمة أغلى الوجهات السياحية في العالم من الأغلى للأقل كالآتي-:

دبي في دولة الإمارات

جاءت مدينة دبي في المركز الـ13 في قائمة أغلى الوجهات السياحية في العالم، فتكلفك الليلة الواحدة بها 150.5$.

المنامة في دولة البحرين

جاءت مدينة المنامة في المركز الـ16 في قائمة أغلى الوجهات السياحية في العالم، فتكلفك الليلة الواحدة بها 145.61$.