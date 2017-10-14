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المغرب يعلن تفكيك "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم داعش

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مصراوي Masrawy

المغرب يعلن تفكيك "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم داعش

03:31 م السبت 14 أكتوبر 2017

عناصر من الأمن المغربي يحرسون مبنى المكتب المركزي

الرباط – (أ ف ب):

أعلنت السلطات المغربية السبت تفكيك "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في إطار عملية أمنية أفضت إلى توقيف 11 شخصا.

وأفاد بيان وزراة الداخلية بأن أعضاء الخلية الذين "ينشطون" في مدن فاس ومكناس وخريبكة والدار البيضاء وزاوية الشيخ وسيدي بنور ودمنات وسيدي حرازم، كانوا يخططون "لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة كانت ستستهدف مواقع حساسة وذلك بإيعاز من منسقين بأحد فروع (داعش)".

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها وسائل إعلام مغربية صباح السبت فريقا من المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحاصر مبنى في أحد أحياء فاس (شمال).

واعتقل العناصر المدججون بالسلاح من الجهاز النخبوي التابع للشرطة المغربية "العقل المدبر لهذه الشبكة الإرهابية وأحد شركائه،" بحسب بيان الداخلية.

وأضاف البيان أنه تم خلال العملية حجز أسلحة نارية وذخيرة وعبوات غاز وقنابل مسيلة للدموع ومواد كيميائية قد تستخدم في صناعة المتفجرات إضافة إلى سترتين لإعداد أحزمة ناسفة وغيرها من المواد.

ومنذ تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية في مارس عام 2015، ازدادت حالات الكشف عن خلايا تابعة لتنظيم داعش واعتقال مجندين مشتبهين.

وتعرضت المملكة لاعتداء في 2003 أسفر عن مقتل 45 شخصا في الدار البيضاء، ثم في 2011 أدى هجوم آخر إلى مقتل 17 شخصا في مراكش.

هذا المحتوى من

AFP

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