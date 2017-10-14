قيادي في البيشمركة يحذر القوات العراقية من الاقتراب من كركوك

كركوك(العراق) - (د ب أ):

حذر قائد قوات البيشمركة في محور غربي كركوك كمال كركوكي اليوم السبت القوات العراقية والحشد الشعبي من الاقتراب من مدينة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

وقال كركوكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم ، "لقد اتخذنا الاستعدادات اللازمة لمواجهة اية مخاطر، وفي حال ارتكب الاخرون أي خطأ وتقدموا صوبنا فسنلقنهم درسا لن ينسوه أبدا، وأننا لم ولن نتراجع مترا واحد عن مواقعنا ، ونحن جاهزون لأية مواجهة".

وأضاف أن "هذه التهديدات والتصرفات ونقل الأسلحة قرب مواقعنا، تبين وبشكل واضح أن القوات العراقية والحشد الشعبي يبيتون لنية سوء ، أن الكرد ضد الحرب والاقتتال وجاهزون للدخول بحوار".

وذكر أن "الحكومة العراقية لديها وجهان، من جهة تقول ان الكرد اخوتنا، وقوات البيشمركة من ضمن المنظومة الدفاعية ، ومن جهة أخرى ترسل الحشد الشعبي ، والذي أغلبهم لا يتحدثون باللغة العربية لمواجهتنا، وأن جميع قوات البيشمركة وقادتهم اقسموا على وضع قدرات كافة في مواجهة أي جهة تحاول الاعتداء على كركوك أو تراب كردسان ، وأننا لن نتراجع أبدا تحت أي ضغط او تأثير".

وقال إن "الحشد الشعبي لا يحمل نية سليمة واستخدم الخداع مع التحالف الدولي، الذي زود بغداد بالأسلحة لتقوم الأخيرة بإعطائها للحشد"، مؤكدا أن القوات القادمة صوب كركوك ومنها الحشد لا تستطيع أن تدخل كركوك، ولكن إذا ما ارتكبت خطأ ، فإننا نطمئنكم أنهم سينالون هزيمة لن ينسوها في حياتهم وعلى الحشد الشعبي الابتعاد عن جبال حمرين كونها الحدود الطبيعية لكردستان".