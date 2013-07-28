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زيكا ينفي التوقيع للأهلي أو الزمالك .. ويؤكد: القرار للمقاولون

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زيكا ينفي التوقيع للأهلي أو الزمالك .. ويؤكد: القرار للمقاولون زيكا ينفي التوقيع للأهلي أو الزمالك .. ويؤكد: القرار للمقاولون

نفى محمد زيكا لاعب وسط المقاولون العرب التوقيع لأي فريق سواء الأهلي أو الزمالك مشيرا لارتباطه بعقد مع المقاولون العرب.

وكانت تقارير قد أشارت لاقتراب زيكا من الانضمام للأهلي في الفترة الماضية.

ولكن زيكا نفى ذلك لـFilGoal.com يوم السبت قائلا: "لم أوقع لأي ناد سواء الأهلي أو الزمالك، وسألعب للنادي الذي ينجح في الاتفاق مع المقاولون العرب".

وفي سياق متصل، علم FilGoal.com أن اللاعب سيجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة مع أحد مسؤولي نادي الزمالك للتفاوض حول انضمامه للقلعة البيضاء.

وتألق زيكا مع المقاولون العرب في الدوري الموسم الملغي.

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