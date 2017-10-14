ألمانيا تناشد الولايات المتحدة عدم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران

برلين - (د ب أ):

ناشد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل الولايات المتحدة عدم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران أو فرض عقوبات عليها.

وقال جابريل- في مقابلة مع إذاعة ألمانيا اليوم السبت: إن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة خطر اندلاع حرب على مقربة من أوروبا.

وذكر جابريل أن إلغاء الاتفاق النووي سيجعل الغلبة في إيران في يد من كانوا دائما ضد التفاوض مع الغرب، مضيفا أن الوضع قد يتدهور ليصل إلى تطوير أسلحة نووية، وقال: "إسرائيل لن تقبل هذا الأمر، ونحن سنعود إلى حيث كنا (قبل الاتفاق النووي) مع خطر اندلاع حرب على مقربة من أوروبا".

وأكد جابريل تمسك ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالاتفاق النووي مع إيران.

وكان ترامب أعلن أمس الجمعة تشديد سياسته تجاه إيران. ومن المنتظر أن يناقش الكونجرس الأمريكي كيفية الرد بعقوبات على الاختبارات الصاروخية الإيرانية، وتحيز إيران في النزاعات في الشرق الأوسط.