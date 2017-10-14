دي خيا يقود يونايتد لاقتناص نقطة ثمينة من ليفربول «صلاح»

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انتهت قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعادل السلبي على ملعب الأنفيلد، ليرتفع رصيد مانشستر إلى 20 نقطة يحتل بها صدارة جدول الترتيب مؤقتًا، بانتظار نتيجة مباراة مانشستر سيتي أمام ستوك سيتي، كما ارتفع رصيد ليفربول إلى 13 نقطة في المركز السادس.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في المباراة وقدم مستوى مميزا، وأرهق دارميان الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد كثيرًا، وكان قريبا للغاية من افتتاح التسجيل للريدز في الدقيقة 34 بعد اختراق من الجهة اليسرى لفيرمينو، وأرسل كرة عرضية سددها ماتيب وتصدى لها دي خيا ببراعة لتتدد الكرة من جديد إلى صلاح الذي سددها إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة 43 أتيحت فرصة التقدم لمانشستر يونايتد من خلال هجمة منظمة تبادل فيها التمريرات كل من لوكاكو ومارسيال، لينفرد اللاعب البلجيكي بالمرمى ويسددها في منتصف المرمى ليتصدى لها حارس مرمى ليفربول سيمون مينيوليه.

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وهيمن ليفربول على الشوط الثاني بالكامل ليجري جوزيه مورينيو التبديل الأول في الدقيقة 63 بخروج هنريك مخيتاريان وإشراك لينجارد، ومن ثم أشرك ماركوس راشفورد بدلًا من مارسيال على أمل تشكيل بعض الخطورة، ولكن دون جدوى.

ومع مواصلة ليفربول إهدار الفرص أجرى كلوب تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 78 من خلال خروج محمد صلاح وإشراك دانيل ستوريدج وإخراج كوتينيو وإشراك تشامبرلين، ومن ثم أجرى تغييره الثالث في الدقيقة 87 بإشراك سولانكي بدلًا من المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، وأشرك مورينيو المدافع فيكتور ليندلوف في الدقيقة الثانية بدلًا من الوقت الضائع بدلًا من أشلي يونج ليستمر التعادل السلبي مسيطرًا على مجريات الأمور، ليطلق حكم المباراة مارتن أتكينسون صافرته ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.