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رونالدو وبنزيما يقودان ريال مدريد أمام خيتافي

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رونالدو وبنزيما يقودان ريال مدريد أمام خيتافي رونالدو وبنزيما يقودان ريال مدريد أمام خيتافي

التحرير

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أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن تشكيلة الفريق الذي سيواجه خيتافي اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 14 نقطة مقابل 8 نقاط لخيتافي في المركز الـ14، ويأمل ريال مدريد في مواصلة تحقيق انتصاراته خارج ملعبه على أمل الاقتراب من برشلونة المتصدر الذي تنتظره مواجهة صعبة اليوم أمام أتلتيكو مدريد.

وفيما يلي تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم:

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كاسيا- راموس- ناتشو- رونالدو- كروس- بنزيما- مارسيلو- فاسكيز- لورينتي- حكيمي- أسينسيو.

ويوجد على مقاعد البدلاء كل من: موها- فاليخو- مودريتش- ثيو- مايورال- إيسكو- سيبالوس.

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التحرير

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