والد طفل يتهم مستشفى كفر الدوار بالإهمال: "سابوا رجل ابني عفنت"

البحيرة – أحمد نصرة:

اتهم عادل إسماعيل، والد الطفل "هشام" مستشفى كفر الدوار العام بالإهمال والتسبب في تفاقم إصابته في ساقه بسبب التأخر في إجراء عملية جراحية بها حتى باتت مهددة بالبتر، بحجة وجود عطل في جهاز التعقيم.

وقال عادل: "تعرض ابني لحادث هو وشقيقه ووالدته أثناء عودتهم من الإسكندرية إلى المحمودية، تم نقله على إثرها لمستشفى كفر الدوار العام ليظل به 4 أيام من تاريخ 7 / 10 حتى 11 /10 ينتظر إجراء عملية ولم يجريها بسبب عطل بجهاز التعقيم".

وأضاف: "تواصلنا مع رئيس قسم العظام وحاولنا إيجاد حل لإنقاذ الطفل ولكن جاء رده هعملكم إيه يعنى الجهاز عطلان، وبمنتهى الإهمال ترك الطفل حتى تعفنت ساقه ما دفعنا لطلب تحويله إلى مستشفى آخر في محاولة لإنقاذه وتم تحويله بالفعل لمستشفى المحمودية".

واستطرد: "في مستشفى المحمودية كنا على موعد مع معاناة جديدة فبعد أن طلب دكتور العظام هناك شراء جهاز تثبيت، نفذنا طلبه ولكن رفض الطبيب إجراء العملية متخوفا من حالة الطفل، نظرا لتفاقم خطورتها، وتم تحويله إلى مبرة العصافرة، ومنها إلى مستشفى رأس التين وأخيرا مستشفى ناريمان بالإسكندرية وساق الطفل مهددة الآن بالبتر".

وقال أيمن إسماعيل عم الطفل: "قدم الطفل كانت في حالة سيئة تهتك في الأنسجة وكسر وتفتت في العظام نتيجة لانحشارها في صاج السيارة، وكانت تحتاج لتدخل سريع وجراحة تجميلية، ومع ذلك تم المماطلة في إجرائها مما ترتب عليه تفاقم الإصابة، نطالب بفتح تحقيق من قبل وزير الصحة مع المسؤولين بمستشفى كفر الدوار، ومعاقبة المتسبب في وصول قدم الطفل لهذه الحالة والتي بات خلالها مهددا ببترها، إحنا مش عاوزين حاجة غير إننا نجيب حق ابننا والمهمل يتحمل نتيجة إهماله وياخد جزاؤه".

من جانبه قال الدكتور خالد شوقي مدير مستشفى كفر الدوار: "هذه الحالة لا أعلم عنها شيئا، وطالما كان الطفل منقول من حادث كما يقول أهله فهو يدخل قسم الطوارئ، وهذا القسم لم يتعطل على الإطلاق، أما بالنسبة لجهاز التعقيم فقد تعطل بالفعل منذ عدة أيام لوقت لا يتجاوز نصف ساعة، وتم استدعاء شركة الصيانة وتم إصلاحه على الفور واستؤنفت جميع العمليات في نفس اليوم".