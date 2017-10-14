أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اكتشاف إصابة جديدة بـ"حمى الضنك" في أسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اكتشاف إصابة جديدة بـ"حمى الضنك" في أسوان

03:23 م السبت 14 أكتوبر 2017

مستشفى حميات أسوان

أسوان – (مصراوي):

استقبل مستشفى حميات أسوان، صباح اليوم السبت، حالة جديدة مصابة بحمى الضنك، وبذلك ارتفع عدد حالات المصابين بالمحافظة إلى 12 حالة، أعلن شفاء 11 منهم ومازالت حالة واحدة محتجزة بمستشفى حميات أسوان.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان: "إن عدد حالات المصابين بحمى الضنك الذين جرى احتجازهم في مستشفى حميات أسوان وصل إلى 12 مصابًا، جرى شفاء 11 منهم ومتبقي حالة واحدة مازالت تتلقى العلاج".

من جهته، أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، أن محافظة أسوان آمنة من انتشار المرض لأن جميع المصابين وافدون عليها، سواء من محافظة البحر الأحمر أو المترددين عليها، بهدف العمل أو الزيارة، ولا توجد أي بؤر تشكل خطورة على المحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السعي للرزق ينقذ عاملا من الموت حرقا مع أسرته في أسوان

    أخبار

  • مصرع 3 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسوان

    أخبار

  • إحالة أطقم طبية بوحدة صحية للتحقيق في المنوفية

    أخبار

  • إجراءات وقائية ضد "حمى الضنك" بالغربية

    أخبار

إعلان

94b3621bef.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف