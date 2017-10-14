اكتشاف إصابة جديدة بـ"حمى الضنك" في أسوان

أسوان – (مصراوي):

استقبل مستشفى حميات أسوان، صباح اليوم السبت، حالة جديدة مصابة بحمى الضنك، وبذلك ارتفع عدد حالات المصابين بالمحافظة إلى 12 حالة، أعلن شفاء 11 منهم ومازالت حالة واحدة محتجزة بمستشفى حميات أسوان.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان: "إن عدد حالات المصابين بحمى الضنك الذين جرى احتجازهم في مستشفى حميات أسوان وصل إلى 12 مصابًا، جرى شفاء 11 منهم ومتبقي حالة واحدة مازالت تتلقى العلاج".

من جهته، أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، أن محافظة أسوان آمنة من انتشار المرض لأن جميع المصابين وافدون عليها، سواء من محافظة البحر الأحمر أو المترددين عليها، بهدف العمل أو الزيارة، ولا توجد أي بؤر تشكل خطورة على المحافظة.