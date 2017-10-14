محافظ بني سويف يضع حجر أساس النادي الاجتماعي للزراعيين

بني سويف ــ أحمد كامل:

وضع المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، حجر أساس النادي الاجتماعي للزراعين بمدينة بني سويف، اليوم السبت، بحي الروضة بمدينة بني سويف.

حضر احتفالية وضع حجر الأساس، الدكتور السيد على خليفة النقيب العام للزراعين، والمهندس عمر يوسف وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، والمهندس مصطفى راشد نقيب الزراعيين ببني سويف مدير عام مديرية الزراعة، والمحاسب محمود المغربي رئيس المدينة، وأعضاء وقيادات نقابة الزراعيين.

وقدم المحافظ، التهنئة لأعضاء النقابة بهذه المناسبة والبدء في تنفيذ مشروع مبنى النادي الاجتماعي للزراعيين، لتقديم جميع أوجه الرعاية لأعضاء النادي وأسرهم في المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والترفيهية وغيرها من الأنشطة والخدمات، متمنيًا أن يكون فاتحة خير على النقابة وأعضائه، ودعمًا لقطاع الزراعة بالمحافظة، وتشجيعًا للمشروعات التنموية في هذا المجال.

من جانبه قال نقيب الزراعيين ببني سويف مصطفى راشد: "إن النادي الاجتماعي سيجرى إنشاؤه على طراز معماري حديث ومميز على مساحة 650 مترًا بحي الروضة، ليكون متنفسًا لأعضاء النقابة، ولتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات والأنشطة لهم ولأسرهم، لافتًا إلى سرعة البدء قريبًا من خلال إعداد الرسومات والماكيت الخاص بالنادي استعدادًا للمضي قدمًا في بناء المقر الجديد للنادي".