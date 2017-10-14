أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يضع حجر أساس النادي الاجتماعي للزراعيين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يضع حجر أساس النادي الاجتماعي للزراعيين

03:22 م السبت 14 أكتوبر 2017

محافظ بني سويف يضع حجر أساس النادي الاجتماعي للزراعيين

محافظ بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

وضع المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، حجر أساس النادي الاجتماعي للزراعين بمدينة بني سويف، اليوم السبت، بحي الروضة بمدينة بني سويف.

حضر احتفالية وضع حجر الأساس، الدكتور السيد على خليفة النقيب العام للزراعين، والمهندس عمر يوسف وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، والمهندس مصطفى راشد نقيب الزراعيين ببني سويف مدير عام مديرية الزراعة، والمحاسب محمود المغربي رئيس المدينة، وأعضاء وقيادات نقابة الزراعيين.

وقدم المحافظ، التهنئة لأعضاء النقابة بهذه المناسبة والبدء في تنفيذ مشروع مبنى النادي الاجتماعي للزراعيين، لتقديم جميع أوجه الرعاية لأعضاء النادي وأسرهم في المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والترفيهية وغيرها من الأنشطة والخدمات، متمنيًا أن يكون فاتحة خير على النقابة وأعضائه، ودعمًا لقطاع الزراعة بالمحافظة، وتشجيعًا للمشروعات التنموية في هذا المجال.

من جانبه قال نقيب الزراعيين ببني سويف مصطفى راشد: "إن النادي الاجتماعي سيجرى إنشاؤه على طراز معماري حديث ومميز على مساحة 650 مترًا بحي الروضة، ليكون متنفسًا لأعضاء النقابة، ولتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات والأنشطة لهم ولأسرهم، لافتًا إلى سرعة البدء قريبًا من خلال إعداد الرسومات والماكيت الخاص بالنادي استعدادًا للمضي قدمًا في بناء المقر الجديد للنادي".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ بني سويف: القيادة السياسية تواجه مخططات إسقاط الدولة بالتنمية

    أخبار

  • بالصور.. أهالي بني سويف يتقدمهم المحافظ يشيعون جنازة شهيد سيناء

    أخبار

  • محافظ بني سويف يُعزي أسقف ببا والفشن في مقتل راعي كنيسة القديس يوليوس

    أخبار

  • أهالي الفشن يُشيعون جثمان راعي كنيسة القديس يوليوس المقتول بالمرج

    أخبار

إعلان

73f0096272.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف