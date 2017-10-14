إصابة 4 عمال في حريق الشركة "التركية" للمنسوجات بالعاشر من رمضان

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 4 عمال، بحالات اختناق وحروق من الدرجة الثالثة؛ أثناء تواجدهم بمحيط الحريق الهائل، الذي نشب بالشركة "التركية" للمنسوجات، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، اليوم السبت، إخطارًا من اللواء منصور لاشين، مساعد المدير لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق بالشركة "التركية" لصناعة المنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، بـ 12 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 8 سيارات للتواجد بمحيط الحريق تحسبًا لوقوع إصابات.