بالصور.. سائق يهدد بالانتحار من أعلى برج بمصنع السكر في كفر الشيخ

كفر الشيخ - (مصراوي):

هدد أحد السائقين العاملين بمصنع الدلتا للسكر بمركز الحامول بكفر الشيخ، اليوم السبت، بإلقاء نفسه من أعلى برج "فرن الجير المتعدد الأدوار"، بارتفاع حوالي 70 مترًا، اعتراضًا على تعرضه للظلم من قبل إدارة المصنع-حسب وصفه.

كان العاملون بمصنع الدلتا للسكر بمركز الحامول، فوجئوا بأحد الأشخاص، يهدد بالانتحار من أعلى فرن استخلاص مادة الجير متعدد الأدوار الخاص بالمصنع، وتبين أنه يدعى "ياسر فؤاد زيادة"، سائق بالمصنع، فيما تجمع العاملون أمام هذا الفرن مطالبين إياه بالنزول وبحث حالته، فرفض السائق وقتها الانصياع لهم.

انتقلت قوة من مركز شرطة الحامول، إلى مصنع الدلتا السكر وبعض قيادات إدارة المصنع، إلى مكان الواقعة، وصعد إليه زملاءه وأقنعوه بالنزول بعد أن أبلغوه أن مشكلته في طريقها للحل بعد تدخل رجال الشرطة لدى إدارة المصنع حتى انصاع لهم وانتقل برفقتهم إلى مكتب المهندس سليمان حسن مدير إدارة المصانع، وجرى إنهاء مشكلته.

وكشف العاملون بالمصنع عن الأسباب الحقيقية وراء تهديد السائق بالانتحار، وأنه صدر له قرار نقل من إدارة النقل إلى الإدارة الزراعية وأعيد نقله مرة أخرى إلى إدارة الكهرباء، وعند توجهه إلى إدارة المصنع للاستفسار عن إجراءات نقله واعتراضه على ذلك، ففوجئ بخصم حوافزه وتجميد راتبه.

في المقابل نفى المهندس سليمان حسن، مدير إدارة المصانع بشركة الدلتا للسكر، حدوث الواقعة، وقال لـ"مصراوي": "محصلش الكلام ده.. والأمور ماشية عادي وزي الفل في المصنع، وكله في شغله ومفيش أي حاجه من دي خالص".