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مباحث أسوان تكشف لغز حريق إدفو ومصرع ثلاثة أشخاص

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مصراوي Masrawy

مباحث أسوان تكشف لغز حريق إدفو ومصرع ثلاثة أشخاص

03:11 م السبت 14 أكتوبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

توصلت مباحث أسوان إلى مفاجأة في سبب الحريق الذي تعرض له منزل، اليوم السبت، بقرية الطوناب، التابعة لمركز إدفو وأسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص.

أثبتت تحريات فريق البحث برئاسة العميد محمود عوض مدير البحث الجنائي بأسوان، أن "أبو الحسن .ب.ع" 23 سنة، منجد وابن شقيق صاحب المنزل، أحرق منزل عمه انتقامًا منه لرفضه خطبة ابنته "آية.ر.ع" 17 سنة، فأشعل النيران في المنزل مستخدمًا أسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن مصرع "آية" وشقيقها "إسلام" وجدتهما.

وضبطت مباحث إدفو برئاسة المقدم مصطفى حزين المتهم، وكشفت ملابسات الحادث بعد ساعات من حدوثه.

كان مدير أمن أسوان اللواء فتح الله حسني، تلقى إخطارًا من مدير المباحث العميد محمود عوض، يفيد بمصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة، عقب اشتعال النيران في منزلهم بقرية الطوناب بمركز إدفو.
وأثبتت التحريات الأولية، أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار أسطوانة البوتاجاز أثناء تواجد الأم والابن والابنة داخل المنزل، ولقوا مصرعهم في الحال. تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة إدفو، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

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