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بعثة "الأحوال المدنية" لأستراليا تواصل أعمالها لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين المغتربين

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مصراوي Masrawy

بعثة "الأحوال المدنية" لأستراليا تواصل أعمالها لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين المغتربين

03:14 م السبت 14 أكتوبر 2017

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تواصل بعثة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إلى دولة أستراليا أعمالها لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين المقيمين بها.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم السبت بأن أفراد البعثة يتواصلون مع أبناء الجالية المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهم بمحال إقامتهم دون تحملهم تكاليف ومشقة لحضور للبلاد لاستخراجها.

ومن المقرر أن تواصل البعثة أعمالها حتى 20 أكتوبر الجاري لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطن المصريين المقيمين هناك للتواصل معها.

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مصراوي Masrawy

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