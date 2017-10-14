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ضبط تشكيل عصابي من 11 متهمًا تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي من 11 متهمًا تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف

03:08 م السبت 14 أكتوبر 2017

ضبط تشكيل عصابي من 11 متهمًا تخصص في سرقة الدراجات النارية ببني سويف

أرشيفية

كتب- علاء عمران:

‏‫نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف، برئاسة اللواء جرير مصطفي مدير أمن بني سويف، من ضبط تشكيل عصابي ضم 11 متهمًا تخصصوا في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، وبحوزتهم 29 دراجة نارية مبلغ بسرقتها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، إنه في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتي من بينهما كشف غموض الجرائم المجهولة خاصة جرائم السرقات، فقد أسفرت جهود إدارة البحث الجنائي بالمديرية بالتنسيق مع قسم شرطة بنى الجديدة عن ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ضم (سائق، كهربائي، 9 عاملين من بيهم خمسة لديهم معلومات جنائية مسجلة) .

وأضاف البيان، انه بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وبإرشادهم تم ضبط (29 دراجة نارية مبلغ بسرقتها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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