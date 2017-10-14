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ضبط سائق وزوجته بتهمة قتل صاحب جراج لسرقة "مروحة وكاسيت" في البساتين

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مصراوي Masrawy

ضبط سائق وزوجته بتهمة قتل صاحب جراج لسرقة "مروحة وكاسيت" في البساتين

03:01 م السبت 14 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، اليوم السبت، في كشف غموض وتحديد مرتكبي واقعة قتل صاحب جراج بمنطقة البساتين، وألقت القبض على الجناة، وكشفت التحريات أن سائق وزوجته وراء ارتكاب الواقعة لسرقة متعلقات المجني عليه.

تلقى اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، إخطاراً مباحث قسم شرطة البساتين، يفيد العثور على جثة عامل (عبدالحميد أ)، 57 سنة داخل منزله، موثوق اليدين والقدمين، ومكمم الفم، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

اكتشف فريق المباحث والأدلة الجنائية اختفاء شاشة، ومروحة، وكاسيت، ومبلغ 3500 جنيه من داخل المنزل.

وكشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه يدير الجراج الذي يعمل به ليلاً، بالتناوب مع زوجته، واتضح عدم تواجدها داخل المنزل اثناء ارتكاب الواقعة، لانشغالها بإدارة الجراج في الفترة الصباحية.

ووضع العميد محمود أبو عمره نائب مدير المباحث، خطة أمنية قادها العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع الجنوب، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "سائق "علي. ن أ"، سبق اتهامه في 12 قضية متنوعة، وزوجته (سناء، 32 سنة).

ودلت التحريات أن السرقة هي دافع الجناة لارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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