مكالمة خارجة وسيجارة على الهواء.. 5 مواقف أثارت الجدل حول «دعاء فاروق»

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حققت حلمها بالعمل كمقدمة برامج من خلال "راديو وتليفزيون العرب"، عقب تخرجها في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، جامعة طنطا، وبعدها انتقلت إلى شبكة الـ"ART" التى أهلتها للعمل فى قناة "الحياة" ببرنامج "الدين والحياة"، لتكسر "دعاء فاروق" التابوه الدينى الذى عرفها الجمهور به، بتقديم برنامج اجتماعى على قناة النهار، هو برنامج "حياتنا".

مسيرة دعاء فاروق مع التقديم التليفزيوني مليئة بالإنجازات والنجاحات، وأيضا المواقف التى أثارت الجدل حولها، ويستعرض موقع "التحرير لايف" بعضًا من تلك المواقف..

1- واقعة الفنادق

أثار رد فعل الإعلامية دعاء فاروق، بعد إعلان فنادق شرم الشيخ منع النزول بـ"المايوه الشرعي" جدلا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا، حيث نشرت منشورا على حسابها بـ"فيسبوك" فى أغسطس الماضي، يتضمن إقرارا منها بأنها ستظل ترتدي المايوه الشرعي في أي مكان، طالما لا يخالف ذلك القوانين، ولا يخالف السلوكيات العامة والأخلاق وأنها ستطلب النجدة لمن يعترضها، بل ستطالب بتعويض مادي في حالة إهانتها أو التسبب في أي أذى نفسي لها، قائلة: "لقد أعذر من أنذر.. واتقوا شر الحليم".

وتضمن منشورها الذى أيده عدد كبير من الرواد وانتقده البعض كلمات: "أكرر.. اللى هيقرب منى فى أى أوتيل في مصرهيعمل بلبلة في الأوتيل بتاعه، إحنا ناس محترمين وراقيين وفي حالنا، وأنضف وأرقى مما ممكن تتخيلوا، بلاش تعادونا عشان مش هتشوفوا طيب".

2- حلقة «المايوه»

ظهرت الإعلامية دعاء فاروق بـ"مايوه شرعي"على شاشة النهار فى برنامجها "حياتنا"، خلال مشاركتها السباحة مع فريق "الأساتذة" للسباحة فى حمام نادى "هليوبوليس" لتقديم حلقة عن أهمية السباحة تم عرضها الأحد الماضي.

بعد بث الحلقة، تعرضت "فاروق" لانتقادات كثيرة من قبل الجمهور، والتى تضمنت أن المايوه الذى ارتدته أظهر مفاتن جسدها، بجانب أنها لا يصح أن تظهر به على الشاشة.

ردت "فاروق" على منتقدي ارتدائها "المايوه" خلال استضافتها في برنامج "مع دودي" المذاع على شاشة "النهار"، بكلمات: "هي بدلة ومش ضيقة وليه الستات تبقى محرومة من البحر؟ ليه؟ وحتى لو ضيق وأنا طالعة من الميه هالبس بشكير انتوا مالكو بقا القصص دي بتاعتنا إحنا، وعلشان اتحجبنا بقا نندفن! لا مش هتدفن، وعندي أولاد صبيان ومانزلش ليه معاهم".

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لافتة إلى أن ما تفعله بحياتها العادية هو ما تقوم به أيضا على الشاشة وليس لديها شيء تخجل منه، وأن السيدات دائما تتعامل مع حمام السباحة أنه لأبنائها وزوجها فقط وليس لها.

3- سيجارة على الهواء

تفاجأ جمهور برنامج "حياتنا" بظهور دعاء فاروق بسيجارة تقوم بإشعالها على الهواء، في حلقة تم عرضها 2 إبريل الماضي، من برنامج "حياتنا" تحت عنوان: "هابطل السجاير".

استاء الجمهور من ظهور "دعاء" بالسيجارة، رغم توضيحها هدف الحلقة التى دارت حول "أضرار التدخين"، من خلال تجارب عدد من الضيوف المدخنين ورحلتهم مع السجائر، وذلك بداية من إشعال أول سيجارة وحتى قرار الإقلاع عن التدخين.

4- مكالمة خارجة

تعرضت "فاروق" لموقف محرج على الهواء عام 2015 أثناء تقديمها برنامج "الدين والحياة" على فضائية الحياة، لسؤال متصلة عن محظورات الجماع مع الزوج: "أنا عايزة أستفسر عن أمر في العلاقة الحميمية مع جوزي، بتحصل حاجات، عايزة أعرف إذا كانت حلال أم حرام".

سؤال المتصلة أدى إلى ظهور الخجل على وجه دعاء، التى رفضت الإجابة، معتبرة أنها ترفض هذا النوع من الأسئلة، تاركة السؤال لضيف الحلقة.

5- أزمة الحياة

تحدثت فاروق عن أزمة قناة "الحياة" والسبب وراء تركها والاتجاه إلى قناة النهار فى حوار صحفي العام الماضي، وقالت إن كل القنوات تعاني من المشكلات، ولكن هناك من يعاني من المشكلات المادية ويجب أن نتحمله، وهناك من "يدوس على الناس وبييجي على حساب الغلابة".

لافتة إلى أنها من غير المعقول أن يكون شخص لديه أزمة ولا يستطيع أن يصرف مرتبات للعاملين من أول 1000 جنيه، وفي نفس الوقت يكون مبهرج ويصرف ملايين بشكل هستيري على حفلات وغيرها.