أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قطيع فيلة برية يدهس أربعة من مسلمي الروهينجا في مخيم ببنجلاديش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قطيع فيلة برية يدهس أربعة من مسلمي الروهينجا في مخيم ببنجلاديش

02:47 م السبت 14 أكتوبر 2017

قطيع فيلة برية يدهس أربعة من مسلمي الروهينجا في مخيم ببنجلاديش

أرشيفية

دكا - (د ب أ):

أعلنت الشرطة اليوم السبت مقتل أربعة أشخاص على الأقل من مسلمي الروهينجا، بعد أن دهسهم قطيع من الفيلة البرية اقتحم مخيما للاجئين في جنوب شرق بنجلاديش.

وقال ضابط الشرطة، كاي كيشلو، إن ثلاثة أطفال وامرأة توفوا على الفور، فيما هاجمت الفيلة المخيم المؤقت في بلدة أوخيا بمنطقة "كوكس بازار" على بعد حوالي 325 كيلومترا جنوب شرق العاصمة دكا.

وهرب المقيمون بالمخيم بحثا عن مكان آمن، فيما دخل قطيع من الفيلة المخيم، الذي تم بناؤه في الغابة الجبلية، طبقا لما قاله المسؤول، مضيفا أن أربعة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج لتعرضهم لاصابات.

وقال كيشلو إن الفيلة سوت بعض المنازل بالارض في مخيم اللاجئين.

وكان حوالي 536 ألف شخص من مسلمي الروهينجا قد عبروا منطقة "كوكس بازار" في بنجلاديش، للفرار من العنف الطائفي، الذي بدأ في 25 أغسطس، في ولاية "راخين" ذات الاغلبية البوذية في ميانمار المجاورة.

ويعيش معظم اللاجئين، الذين قالوا إنهم تعرضوا لهجوم وحشي من قبل الجيش في ميانمار وعبروا الحدود، صفر اليدين تقريبا، إما في خيام أو في العراء.

وتوفي رجل مسن وطفل بعد أن دهسهم قطيع من الفيلة البرية في 18 سبتمبر، هاجم خيامهم في نفس المنطقة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نشطاء بريطانيون: جيش ميانمار يستخدم سياسة "التجويع" ضد مسلمي الروهينجا

    أخبار

  • مقتل 12 شخصا من الروهينجا غرقا قبالة سواحل بنجلاديش

    أخبار

  • الهجرة الدولية: 100 ألف من الروهينجا ينتظرون على الحدود للعبور إلى

    أخبار

  • تفاقم أزمة مسلمي الروهينجا مع اقتراب موعد نهاية الهدنة

    أخبار

إعلان

1dca42defa.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف