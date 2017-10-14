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مسؤول في حكومة كتالونيا: الحوار لا يمكن أن يتناول إلا الاستقلال

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مصراوي Masrawy

مسؤول في حكومة كتالونيا: الحوار لا يمكن أن يتناول إلا الاستقلال

02:38 م السبت 14 أكتوبر 2017

مسؤول في حكومة كتالونيا: الحوار لا يمكن أن يتناول إلا الاستقلال

المسؤول الثاني في الكاتالونية اوريول خونكي

برشلونة – (أ ف ب):

نبه المسؤول الثاني في الحكومة الكتالونية اوريول جونكيراس السبت، إلى أن عرض الحوار الذي طرحته مدريد لا يمكن ان يتناول إلا استقلال كتالونيا، في ما يشكل شرطا مسبقاً ويزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بين الطرفين.

وقال جونكيراس في كلمة ألقاها في مقر الحزب اليساري الجمهوري في كتالونيا الذي يرأسه، إن عرض إجراء الحوار الذي قدمته الحكومة الإسبانية "يجب أن يشير إلى بناء الجمهورية والتزامنا بالاستقلال".

وأضاف النائب الأوروبي السابق "يجب أن يكون واضحا أن أفضل طريقة للتوصل إلى الجمهورية والاستقلال هي التحدث مع الجميع، أقله مع المجموعة الدولية. لكننا في الوقت نفسه ملتزمون بشكل مطلق لا لبس فيه، بتنفيذ نتيجة الأول من أكتوبر".

ويطالب الاستقلاليون الكتالونيون بالاستقلال استنادا إلى نتائج استفتاء تقرير المصير الذي نظم في الأول من أكتوبر رغم أن مدريد حظرته، ويؤكدون أنهم فازوا به بـ 90% من الأصوات مع نسبة مشاركة بلغت 43%.

وأعلن الزعيم الانفصالي الكتالوني كارليس بوتشيمون من جانب واحد استقلال الجمهورية الكتالونية الثلاثاء ثم علق الإعلان على الفور لإتاحة المجال من اجل الحوار مع مدريد.

ولم يقدم بوتشيمون الذي يطالب بوساطة دولية تفاصيل تتعلق بشروط الحوار.

ورفضت الحكومة الإسبانية برئاسة رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي رفضا قاطعا هذا العرض، داعية الانفصاليين إلى العودة إلى طريق "الشرعية".

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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