"غادة" لمحكمة الأسرة: "أحمد بيضربني وينسى.. وطردني وأولادي من البيت"

كتب - نور العمروسي:

بعد 14 سنة زواج، وقفت "غادة د." (38 سنة)، أمام محكمة الأسرة بعابدين للمطالبة بتمكينها من شقة الزوجية لتعيش فيها هي وأطفالها، قائلة: "طليقي عنده زهايمر كان بيضربني وينسى، وطردني من الشقة أنا وأولاده.. وعايشين عند الجيران".

وفي دعواها، قالت "غادة" إن طليقها "أحمد س."، (41 سنة)، طردها من شقتهم رفقة أولادها الثلاثة (12 سنة، 9 سنوات، 6 سنوات)، تنفيذًا لدعوى طرد أقامتها ضدها حماتها السابقة بعدما كتب الشقة باسمها.

"تزوجنا في 2003 بعد قصة حب"، قالتها "غادة" لـ"مصراوي" قبل أن تستدرك قائلة: أثناء حملي الأول اكتشفت أن طليقي مريض بـ"الزهايمر"، فكان يتعدى علي بالضرب، وسرعان ما يعتذر ويتعامل معي بشكل طبيعي، وفي اليوم التالي يكرر تعديه علي بالضرب، ويعتذر من جديد، الأمر الذي جعلن أعيش في كابوس دائم.

تضيف مقيمة دعوى التمكين: لم أفكر في طلب الطلاق أو ترك المنزل، وواصلت حياتي الزوجية، إلا أن حالته تدهورت ورفض الذهاب لطبيب نفسي، ووصل الأمر لتهديده لي بـ"السكين"، لتتحول حياتي إلى رعب.

وتابعت: "طليقي متيسر ماديًا، ومع ذلك ألح كثيرًا للحصول على ميراثي من والدي بحجة تأمين مستقبل أولادي، ولكني رفضت، ووصل به الأمر أن يطلب من والدي شراء سيارة له، مثلما اشترى لشقيقي".

وقالت: ذات يوم تعدى علي بالضرب، وجردني من ملابسي بالكامل، وسحلني من شعري حتى باب الشقة، لكنني تمكنت من الفرار منه، وأغلقت على نفسي الغرفة، ولم يتوقف عند ذلك، بل ذهب إلى قسم الشرطة بالملابس الداخلية، وحرر محضرا ضدي بتهمة التعدي عليه بالضرب، وطرده خارج المنزل.

واستكملت "غادة": بعد أن طلقني، رفع دعوتي طرد ورؤية أطفال ضدي، وسجل شقتنا باسم والدته، وعقبها بأيام تمكن من الحصول على حكم بطردي وأطفالي الثلاثة، وفوجئت بقوة من الشرطة تقوم بتنفيذ حكم المحكمة، وطردتني من الشقة مع أولادي.

واختتمت السيدة الثلاثينية كلامها قائلة: لجأت للمحكمة ورفعت دعوى "تمكين" بعدما طردت في الشارع أنا وأولادي، وأقمت رفقة الجيران إلى أن يتم الفصل في الدعوى.

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