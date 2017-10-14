تجديد حبس سكرتير نائب محافظ الجيزة في اتهامه الرشوة الجنسية

كتب -صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات حبس سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة، في اتهامه باستغلال منصب كونه موظف عام وطلب "رشوة جنسية" من ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات

وكان وجه مصطفي غزالي مدير نيابة العمرانية للمتهم اتهامات طلب رشوة والابتزاز، واستغلال النفوذ.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض على المسئول بعدما تلقت بلاغا من سيدة تتهمه فيه بمراودتها عن نفسها، مقابل استصدار قرارات بشأن إيقاف الأعمال وإزالة المباني على قطعة أرض متنازع عليها قضائيا بينها وبين أشقاء زوجها، والكائنة بطريق مصر-أسيوط الزراعي بدائرة مركز شرطة الحوامدية.

وقالت السيدة في بلاغها إن "هـ.م" سكرتير نائب المحافظ؛ راودها عن نفسها وطلب مواقعتها جنسيًا على سبيل الرشوة بإحدى الشقق السكنية الخاصة به، نظير إنهاء مصالحها وتوعدها بتعطيل تلك الإجراءات.

وأمر اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير المباحث، للتأكد من صحة البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات عن الموظف، أسفرت عن صحة البلاغ واعتياده طلب ذلك من المترددات على ديوان عام المحافظة

وباستصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل كافة اللقاءات والأحاديث ثم العرض بما تم تسجيله على نيابة العمرانية التي قررت ضبط وإحضار المتهم.

وتبين أنه عندما ذهبت المبلغة إلى مكتبه لاطلاعها على الأوراق الخاصة بها، طلب منها التوجه بصحبته إلى إحدى الشقق الكائنة بمنطقة بولاق الدكرور لممارسة الرذية، فألقى القبض عليه عقب تصوير وتسجيل المحادثة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.