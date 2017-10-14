4 أسباب وراء شعورك الدائم بالبرد
4 أسباب وراء شعورك الدائم بالبرد
02:48 م السبت 14 أكتوبر 2017
4 أسباب تجعلك تشعر بالبرد الدائم
كتب - هشام عواض:
يشعر البعض بالبرد الدائم، ويمكن أن يكون ذلك مؤشر إلى معاناتك من مشكلة صحية معينة، بحسب موقع "webmd" الطبي، وهناك 4 أسباب وراء هذا الشعور، وهي:.
- قصور الغدة الدرقية
غالبًا ما تكون هذه المشكلة ناتجة عن وجود نقص في مستوى هرمون الغدة الدرقية. أما أبرز أعراض هذه الحالة فهي الشعور الدائم بالبرد وجفاف البشرة وعدم انتظام الدورة الشهرية لدى النساء وغيرها.
- الأنيميا
يعاني الشخص من فقر الدم أو الأنيميا في حال وجود نقص في نسبة الخلايا الدم الحمراء في الجسم، ما يؤدي بدوره إلى عدم وصول الكمية اللازمة من الأكسيجين إلى كافة أنحاء الجسم.
وفي هذه الحالة، من الطبيعي أن تشعر بالبرد الدائم مهما كانت الساعة أو مهما كان الموسم. أما الأعراض الأخرى التي تعاني منها فتتضمن شعورك بالتعب الدائم واصفرار البشرة وعدم انتظام دقات القلب.
- نقص في الوزن
نقص الوزن ربما يشكل سببًا للشعور بالبرد، ولهذا يجب عليك اتباع نظام غذائي مخصص لزيادة الوزن.
- اضطراب الأوعية الدموية
تؤدي إلى صعوبة في وصول الدم بشكلٍ طبيعي إلى اليدين والقدمين.
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